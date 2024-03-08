Davinson Sanchez, dünyanın en hızlı 3. stoperi oldu Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi, dünyanın en hızlı stoperlerini sıraladı. Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez, listede 3. basamakta yer aldı.

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Süper Lig lideri Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Davinson, yapılan araştırma sonucunda dünyanın en hızlı savunma oyuncuları arasına girdi.

Dünyada ilk 3'te

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri Davison Sanchez oldu.

CIES'in dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Davinson Sanchez, ilk üçe girmeyi başardı.

İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi seçildi.

Opoku ve Baniya da listede

Davinson ise bu iki ismin ardından en çok ivmelenen yani oyun içinde hızını değiştiren 3. stoper oldu. 27 yaşındaki stoper, Türkiye'de ise ilk sırada.

Oranını 1.76 artıran Sanchez, dünya yıldızlarını geride bıraktı. Başakşehir'den Opoku, 11, Trabzonspor'dan Baniya ise en çok ivme kazanan isimler arasında 18. sırada yer aldı.

İşte CIES'e göre dünyanın en hızlı savunma oyuncuları: