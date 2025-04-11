Davinson Sanchez: İyi bir rakibe karşı oynadık

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR MAÇTI"
Mücadeleyi değerlendiren başarılı stoper, şunları dedi:
Zor bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Avrupa'da oynamak için mücadele eden bir takım. Dinlenmek için zamanımız vardı. İyi hazırlandık. İyi bir maç çıkardık. İyi mücadele ettik. Önümüzdeki maçlara odaklanıp onları da kazanmak istiyoruz.
"OĞLUMUN MUTLU BİR HAYATI OLMASINI DİLİYORUM"
İkinci çocuğu hakkında konuşan 28 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Mutluyum. Kulübe teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve taraftara teşekkür etmek istiyorum. Ayrı ayrı tebrik mesajı attılar. Ailemize birisinin katılması mutluluk verici. Kulübe tekrardan teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular ve yanımızda bulundular. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın da yanında oldum. Her zaman elimden geldiğinde takıma yardımcı olacağımı biliyorlar. Oğlumun mutlu bir hayatı olmasını diliyorum.
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