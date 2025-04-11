Davinson Sanchez: İyi bir rakibe karşı oynadık

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren başarılı stoper, şunları dedi:

Zor bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Avrupa'da oynamak için mücadele eden bir takım. Dinlenmek için zamanımız vardı. İyi hazırlandık. İyi bir maç çıkardık. İyi mücadele ettik. Önümüzdeki maçlara odaklanıp onları da kazanmak istiyoruz.