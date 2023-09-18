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Süper Lig'de 5. haftayı 4-2'lik Samsunpor galibiyetiyle kapatan ve Devler Ligi'nde Kopenhag maçına hazırlanan Galatasaray'da İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez, bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalı stoper, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Galatasaray taraftarına övgülerde bulundu.

"Her şeyimi vereceğime söz veriyorum"

Sarı-kırmızılı futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan paylaşımda 27 yaşındaki savunma oyuncusu, şunları dedi:

Buradaki taraftarların harika olduğunu biliyordum. Daha önce görmediğim şeylerle karşılaştım. Burada olduğum için çok heyecanlıyım ve her şeyimi vereceğime söz veriyorum!

Davinson Sanchez, taraftara mesaj gönderdi
Davinson Sanchez, taraftara mesaj gönderdi