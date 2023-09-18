Davinson Sanchez, taraftara mesaj gönderdi

Süper Lig'de 5. haftayı 4-2'lik Samsunpor galibiyetiyle kapatan ve Devler Ligi'nde Kopenhag maçına hazırlanan Galatasaray'da İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez, bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalı stoper, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Galatasaray taraftarına övgülerde bulundu.
"Her şeyimi vereceğime söz veriyorum"
Sarı-kırmızılı futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan paylaşımda 27 yaşındaki savunma oyuncusu, şunları dedi:
Buradaki taraftarların harika olduğunu biliyordum. Daha önce görmediğim şeylerle karşılaştım. Burada olduğum için çok heyecanlıyım ve her şeyimi vereceğime söz veriyorum!