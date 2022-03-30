Davut Topatan, Trabzonspor'a şampiyonluk marşı yaptı

Müzisyen ve TV yöneticisi Kara Davut lakaplı Davut Topatan, Trabzonspor'a horon ve yöresel dokular olmayan bir marş kazandırdı.

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'a 15 puan fark atarak yıllardır hasreti çekilen şampiyonluk hasretine son vermesi beklenen Trabzonspor'da şehrin her yanına bayraklar asılmaya başlandı.

Sadece bayrak değil şampiyonluk şarkıları da yazan Trabzonsporlular yeni marşları bordo-mavililere kazandırıyor.

HORON VE YÖRESEL DOKULAR OLMADAN MARŞ

Son olarak Mavi Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Topatan (Kara Davut) da içinde horon ve yöresel dokular olmayan ulusal bir marş yaptı.

Sadece Trabzonluları değil herkesi hedefleyen marş futbolseverler tarafından da beğenildi.

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