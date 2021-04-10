Galatasaray'da Yedlin, Karagümrük maçında Lens'in yaptığı müdahalenin ardından oyuna devam edemedi, sarı-kırmızılı oyuncular kırmızı kart bekledi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında evinde Karagümrük ile oynadığı mücadelede DeAndre Yedlin sakatlandı.

ABD'li oyuncu, 20. dakikada Lens'in bileğine yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı ve yaklaşık 8 dakika boyunca tedavi ve kendini deneme seanslarının ardından oyuna devam edemedi.

Yedlin'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

KIRMIZI KART TALEBİ

Galatasaray'da oyuncular, Yedlin'e yapılan hareketin ardından Lens'e kırmızı kart gösterilmesi yönünde hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu ancak oyun devam etti.