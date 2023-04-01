Deivid de Souza: Derbide favori her zaman Fenerbahçe'dir

2006'da transfer olduğu Fenerbahçe'de tarihi başarılara imza atan Deivid de Souza, Beşiktaş derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2010 yılında Flamengo'ya transfer olan ve sarı-lacivertli taraftarların unutulmazları arasında yer alan Brezilyalı eski futbolcu, derbide favorinin Fenerbahçe olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takıma güvendiğini belirten Deivid şöyle devam etti:
"Derbide her zaman favori Fenerbahçe'dir"
"Fenerbahçe'nin derbi kazanması bir klasiktir. Bu alışılmış bir durumdur. Rakip kim olursa olsun Kadıköy'de her zaman önde ve avantajlı olan Fenerbahçe'dir. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır."
"Harika bir futbol oynamıştık"
Fenerbahçe ile birçok derbi maçına çıktım. Ama en iyi derbi maçım ve unutamadığım Fenerbahçe ile 4-1 kazandığımız Galatasaray mücadelesiydi. O maçta 4. golü de ben atmıştım. Harika bir futbol oynamıştık.
"Arao, Jesus'un sağ koludur"
Brezılyalı oyuncular Willian Arao ve Lincoln üst seviye isimler. Arao, Brezilya'da Jorge Jesus'un güvenilir bir oyuncusuydu. Flamengo için oynarken çok iyi işler çıkardı... Lincoln ise Brezilya'da erken yaşta öne çıktı ve Fenerbahçe'ye transfer olmayı başardı. Fenerbahçe'ye uzun vadede çok fayda sağlar.