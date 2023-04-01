Deivid de Souza: Derbide favori her zaman Fenerbahçe'dir Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Deivid de Souza, derbi öncesi konuştu. Brezilyalı isim, favorinin sarı-lacivertliler olduğunu söyledi.

2006'da transfer olduğu Fenerbahçe'de tarihi başarılara imza atan Deivid de Souza, Beşiktaş derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2010 yılında Flamengo'ya transfer olan ve sarı-lacivertli taraftarların unutulmazları arasında yer alan Brezilyalı eski futbolcu, derbide favorinin Fenerbahçe olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takıma güvendiğini belirten Deivid şöyle devam etti:

"Derbide her zaman favori Fenerbahçe'dir"

"Fenerbahçe'nin derbi kazanması bir klasiktir. Bu alışılmış bir durumdur. Rakip kim olursa olsun Kadıköy'de her zaman önde ve avantajlı olan Fenerbahçe'dir. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır."

"Harika bir futbol oynamıştık"

Fenerbahçe ile birçok derbi maçına çıktım. Ama en iyi derbi maçım ve unutamadığım Fenerbahçe ile 4-1 kazandığımız Galatasaray mücadelesiydi. O maçta 4. golü de ben atmıştım. Harika bir futbol oynamıştık.

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