Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
356.012
0.88%
BTXN Coin
8.15
0.99%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Dele Alli'nin yeni ojeleri

    Dele Alli'nin yeni ojeleri

    Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, röportaj sonrasında ojeleriyle basın mensuplarına poz verdi.
    • 24.09.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın transfer döneminde Everton'dan kiraladığı Dele Alli, basın toplantısında soruları yanıtladı. Ankaragücü maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, son durumu hakkında bilgi verdi.

    Sakatlığını atlattı, derbide forma bekliyor

    Sakatlığının üzücü olduğunu ve bu durumu beklemediğini söyleyen Alli, şuanda kendini iyi hissettiğini söyledi.

    Forma şansı verilmesi halinde Fenerbahçe derbisinde oynayabileceğini belirten Dele Alli, yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarına poz verdi.

    Oje sürmesine olumlu olumsuz tepkiler

    Tırnaklarına sürdüğü ojelerle sosyal medyanın dikkatini çeken İngiliz oyuncunun bu imajı tartışma yarattı.

    26 yaşındaki futbolcunun tarzını beğenenler olurken beğenmeyenler de oldu.

    Dele Alli nin yeni ojeleri #1

    Dele Alli nin yeni ojeleri #2

    İngiltere'de de oje sürüyordu

    Dele Alli, İngiltere Premier Lig'de Tottenham ve Everton'da forma giydiği zamanda tırnaklarına oje sürüyordu.

    Dele Alli nin yeni ojeleri #3


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    23 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    23 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Facebook'un çatı şirketi Meta, işten çıkarmalara devam ediyor
    Teknoloji

    Facebook'un çatı şirketi Meta, işten çıkarmalara devam ediyor

    Görüş Bildir