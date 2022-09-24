Dele Alli'nin yeni ojeleri

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, röportaj sonrasında ojeleriyle basın mensuplarına poz verdi.

Beşiktaş'ın transfer döneminde Everton'dan kiraladığı Dele Alli, basın toplantısında soruları yanıtladı. Ankaragücü maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, son durumu hakkında bilgi verdi.

Sakatlığını atlattı, derbide forma bekliyor

Sakatlığının üzücü olduğunu ve bu durumu beklemediğini söyleyen Alli, şuanda kendini iyi hissettiğini söyledi.

Forma şansı verilmesi halinde Fenerbahçe derbisinde oynayabileceğini belirten Dele Alli, yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarına poz verdi.

Oje sürmesine olumlu olumsuz tepkiler

Tırnaklarına sürdüğü ojelerle sosyal medyanın dikkatini çeken İngiliz oyuncunun bu imajı tartışma yarattı.

26 yaşındaki futbolcunun tarzını beğenenler olurken beğenmeyenler de oldu.

İngiltere'de de oje sürüyordu

Dele Alli, İngiltere Premier Lig'de Tottenham ve Everton'da forma giydiği zamanda tırnaklarına oje sürüyordu.