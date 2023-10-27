Denis Dragus: Beşiktaş maçından elimiz boş dönmek istemiyoruz Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen forveti Denis Dragus, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçından en az bir puan hedeflediklerini söyleyerek, "Beşiktaş maçından elimiz boş dönmek istemiyoruz" dedi.

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İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürürken, takımın etkili futbolcularından Denis Dragus, takıma geliş süreci, gelecekteki hedefleri, ligdeki hedefleri, Murius Sumudica ve Beşiktaş maçı gibi pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Gaziantep FK'nın önemli futbolcularından Denis Dragus, şunları dedi:

İlk geldiğim günden beri burada çok mutluyum. Taraftar, yönetim, çalışanlar ve buradaki herkes bana kendi evimdeymiş gibi hissettirdi. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum.

"Hocamız bizim için birleştirici bir güç"

Rumen teknik adam Maruis Sumudica ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Denis Dragus, şu ifadeleri kullandı:

Hocamız burada takım ruhunu ortaya çıkardı ve bizim için birleştirici bir güç oldu. Beni de buraya getirdiği için gerçekten çok mutluyum. O yüzden ona geri ödemem gereken bazı şeyler var. Onları da sahada verebilirsem çok mutlu olurum.

"Sezon sonu ile ilgili şuan bir şey söyleyemem"

Sezon sonu sözleşmesinin biteceğini ve takım kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya da cevap veren Dragus, şunları dedi:

Sezon sonunda burada kalıp kalmayacağım ile ilgili şu an bir şey söyleyemem. O an nasıl hissedersen öyle bir karar vereceğim. Bu konuda şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Ben burada gerçekten çok mutluyum ve kendimi evimde gibi hissediyorum ama sezon sonu ne olur bilemem.

"Atabildiğim kadar gol atmak, yapabildiğim kadar asist yapmak istiyorum"

Bu sezon ligdeki gol hedefine ilişkin de açıklama yapan 24 yaşındaki Rumen forvet, şu şekilde konuştu:

Gol hedefim ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Atabildiğim kadar gol atmak yapabildiğim kadar asist yapmak istiyorum. Sezon sonuna kadar her anlamda takıma katkı sağlamak istiyorum.

"Beşiktaş maçından elimiz boş dönmek istemiyoruz"

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Denis Dragus, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş maçı herkesin bildiği gibi gerçekten bizim için zor bir maç olacak. Biz oraya gidip de elimiz boş dönmek istemiyoruz. Kesinlikle oradan en az 1 puanla Gaziantep'e geri dönmek istiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)