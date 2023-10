İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürürken, takımın etkili futbolcularından Denis Dragus, takıma geliş süreci, gelecekteki hedefleri, ligdeki hedefleri, Murius Sumudica ve Beşiktaş maçı gibi pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Gaziantep FK'nın önemli futbolcularından Denis Dragus, şunları dedi:

"Hocamız bizim için birleştirici bir güç"

Rumen teknik adam Maruis Sumudica ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Denis Dragus, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon sonu ile ilgili şuan bir şey söyleyemem"

Sezon sonu sözleşmesinin biteceğini ve takım kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya da cevap veren Dragus, şunları dedi:

Sezon sonunda burada kalıp kalmayacağım ile ilgili şu an bir şey söyleyemem. O an nasıl hissedersen öyle bir karar vereceğim. Bu konuda şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Ben burada gerçekten çok mutluyum ve kendimi evimde gibi hissediyorum ama sezon sonu ne olur bilemem.