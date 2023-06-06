Deniz Türüç'ten Trabzonspor'a harika gol

Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
İstanbul ekibinin ev sahipliğinde Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç harika bir gole imza attı.
Uzak mesafeden müthiş vurdu
Maçın 34. dakikasında orta alanın ortalarında topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası dışı hafif sol çaprazından sol ayağının üstüyle uzak köşeye çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst köşeden ağlarla buluştu.
30 yaşındaki Deniz, bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)