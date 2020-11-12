Deniz Türüç'ün yükselen performansı

Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde deyim yerindeyse döktüren Deniz Türüç, A Milli Takım forması altında da Hırvatistan ağlarını havalandırdı. Tecrübeli futbolcunun performansı beğeniliyor.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve son olarak Galatasaray derbisindeki oyunuyla takımda düşünülmeyen Deniz Türüç, transfer döneminin son günlerinde Başakşehir'e kiralanmıştı.

BAŞAKŞEHİR VE MİLLİ TAKIMDA ALKIŞ ALDI

Başakşehir formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, buradaki performansıyla ise alkış alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ve PSG maçlarında mağlubiyete rağmen takımın ayakta kalan isimlerinden biri olan Türüç, Manchester United galibiyetinde ise önemli rol oynayarak Başakşehir'in elini güçlendirmeye devam ediyor.

27 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerdeki istikrarını milli takıma da yansıttı. Şenol Güneş tarafından yeniden aday kadroya çağrılan Deniz, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında attığı şık gol ve gösterdiği çabayla otoritelerden tam not aldı.

SİNAN GÜMÜŞ'LE KIYASLANIYOR

Deniz Türüç'ün Kayserispor'daki günlerini aratmayan performansının ardından, Fenerbahçeli taraftarlar da deneyimli futbolcunun yükselen formuna hayran kaldı. Sinan Gümüş'ün performansının hala beklenen seviyede olmadığını savunan bazı sarı-lacivertli taraftarlar, Deniz Türüç'ün takımda kalması halinde daha güçlü olacaklarını ifade ediyor.

Bu görüşe katılmayan taraftarlar ise 27 yaşındaki oyuncunun büyük takımlara adapte olamadığını söylüyor.

Deniz Türüç'ün kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.