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    Denizlispor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

    Süper Lig’in 41. haftasında Galatasaray, bu akşam Denizlispor deplasmanında 3 puan arayacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 09:25
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    Denizlispor-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

    Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasına girilirken Galatasaray, bu akşam Denizlispor deplasmanına çıkıyor.

    Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetirken, karşılaşmayı BeIN Sports canlı yayınlanacak.

    Süper Lig’de geride bıraktığımız haftayı Beşiktaş galibiyeti ile taçlandıran Sarı-Kırmızılılar, 41. haftaya 78 puanda liderin 3 puan arkasında başlıyor. Son ana kadar şampiyonluk yarışını bırakmayacak olan ekipte, Denizlispor müsabakası öncesinde eksikler bulunuyor.

    Galatasaray’da Falcao, Emre Taşdemir ve Peter Etebo kamp kadrosuna alınmazken, Ev sahibi Denizlispor’da ise Cenk gönen, Mustafa Yumlu, Bakalorz, Ben Muhammed, Özer Özdemir ve Oğuz yılmaz kadroda bulunmuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Denizlispor:Abdülkadir, Sakıb, Emirhan, Leismann, Muhammet, Murawski, Diskerud, Ali Yavuz, Hasan, Recep, Rodallega

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Babel,Emre  Akbaba, Onyekuru, Halil

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