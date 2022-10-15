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    Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi

    TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilen Denizlispor kente dönüş yolunda Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.
    • 15.10.2022 - 11:19
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    Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi

    TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilerek 2 puanla düşme hattında son sırada kalan Denizlispor kafilesi, kente dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

    Altyapı ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs kaza yaptı

    Yeşil-siyahlılarda A takım otobüsünü takip edip, altyapıdan 3 genç futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs, Bolu dönüşü sabah saat 05.30 civarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında kaza yaptı.

    Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişinin ambulanslarla kulübün sponsoru olan özel hastaneye getirileceği açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi #1

    6 kişi hasteneye götürüldü

    DHA'nın haberine göre; Minibüste yer alan altyapı oyuncularından Ahmet Tekin'in ayağının kırıldığı, diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem'in hafif yaralandığı belirtilirken, masör Özlem Karakaya, medya sorumlusu Altay Varol ve Mustafa Yıldırım da çeşitli yerlerinden yaralandı.

    "Yaralılara acil şifalar diliyoruz"

    Denizlispor yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Boluspor karşılaşmasının ardından şehrimize dönmek üzere yola çıkan kafilemizde bulunan takım çalışanlarımızın yer aldığı minibüs kaza yapmıştır. Araçta bulunan personellerimizin ilk müdahaleleri gerçekleştirilerek ambulanslar ile hastaneye sevkleri yapılmaktadır. Kafilemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi #2


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