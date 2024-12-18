Denizlispor, yeniden seçime gidiyor

İHA

Denizlispor’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da aday çıkmamış ve kongreye kimse katılmamıştı.

Kulüp anahtarlarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ve Denizli Valiliğine teslim eden yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini duyurmuştu.

DENİZLİSPOR'DAN AÇIKLAMA VAR

Denizlispor tarafından yapılan bugünkü yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: