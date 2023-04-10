Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul oldu 1. Lig ekibi Denizlispor, 2 hafta önce anlaştığı teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırarak Bülent Ertuğrul ile anlaşma sağladı.

31 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 17 puanla kötü günler geçiren ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Denizlispor'da bir değişim yaşandı.

Ege ekibi takımın teknik direktörü Kemal Kılıç'la yollarını ayırıp takımı Bülent Ertuğrul'a emanet etti.

1,5 yıllık anlaşma sağlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi. Açıklamada, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

3 maçından mağlup ayrılmıştı

Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve son olarak ligin 31. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olmuştu.

Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Denizlispor, kalesinde 10 gol görmüştü.