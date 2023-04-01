Deprem nedeniyle Campanharo’nun sözleşmesi sonlandırıldı Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Campanharo’nun Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ülkesine dönmek için Kayserispor yönetimine başvurduğu, görüşmeler neticesinde de sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.

DHA

Kayserispor’da 2019-20 sezonu devre arası transfer döneminde transfer edilen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı.

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında ülkesine dönmek istediğini Kayserispor yönetimine bildirdi.

"Campanharo'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ederiz"

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.”

Internacional takımına transfer oldu

Ön libero mevkinde oynayan Gustavo Campanharo, bu sezon 25 maçta sarı kırmızılı formayı terletmişti. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin Internacional takımıyla sözleşme imzaladı.