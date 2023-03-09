Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Fenerbahçe'nin stadı için korkutan uyarı İstanbul'daki stadyumların deprem risk durumunu değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, en riskli stadın Fenerbahçe Ülker Stadyumu olduğunu belirtti. Beşiktaş Vodafone Park'a 'orta kötü' notu veren ünlü profesör, Galatasaray Nef Stadyumu için 'çok sağlam' dedi.

Geçtiğimiz ay yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili etkilemiş ve on binlerce vatandaşımız çöken yapıların altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Uzun yıllardır tartışılan olası Marmara depreminde İstanbul'da yer alan dev statların akıbeti de merak edildi.

En riskli stat Fenerbahçe'nin

On binlerce kişinin bir arada maç izlediği statlar güvenlik açısından risk taşıyor.

343 Digital YouTube kanalına konuk olan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'daki stadyumlara not verirken Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun en riskli stat olduğunu belirtti:



Fenerbahçe Ülker Stadyumu deprem açısından çok kötü. 1999 depreminde, 'Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar' dedim, abartarak söyledim bunu. Ali Şen aradı, başkanlığı yeni bırakmıştı. 'Hocam niye dedin bunu?' dedi bana. 'Sizin stadın yeri çok kötü. Ne yapacağız?' deyince, 'Bir çalışma yapıp karar vermek lazım' dedi. Bana, 'Hemen yap hocam' deyince, 'Kulübün başı var, Aziz Yıldırım derse yaparız' dedim kendisine.

"Beşiktaş stadı farklı bir yere yapılabilirdi"

Beşiktaş stadına 'orta kötü' notu veren Ercan,

Dere ağzı bir yerde. Genellikle gevşek birimlerin bulunduğu bir kesim. Yeniden aynı yere yaptılar. Hiç uygun görmedim. Ne kadar kazıdılar bilmiyorum, ana kayaya oturttular mı, oturtmadılar mı bilmiyorum. Yeşil sahayı aşağı indirdiler sanıyorum. Eğer tribünleri ana kayaya oturtturdularsa sorun yok. Ama eski tribünler bulunduğu yerde duruyor. Eski Açık'ın olduğu yerde bir çekince olabilir.

ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın stadı için 'çok sağlam' yorumu

Övgün Ahmet Ercan, Galatasaray'ın stadı için ise şunları söyledi:

Çok sağlam. Galatasaray, daha önce Mecidiyeköy'de, Ali Sami Yen'deydi, orası çok sağlamdı. Sonra yerini değiştirmek istediler, yeni seçtikleri yer de yine çok sağlam.

Ünlü profesörün Türkiye'deki statlara verdiği notlar