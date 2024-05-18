Derbi öncesi Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder şoku Kritik Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın devamında oyuncular 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Cengiz Ünder derbide yok

Fenerbahçe'de son antrenmanda bir sakatlık haberi geldi. Sakatlanan milli oyuncu Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Cengiz Ünder bu sezon 33 maçta 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.