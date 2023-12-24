Derbi öncesinde koridorlarda arbede! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, soyunma odasına alınmadı. Yaşanan bu olayın ardından ise koridorlarda arbede yaşandı.

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Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaştı.

Derbi mücadelesi öncesinde ise soyunma odası koridorları karıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi. Okan Buruk bu duruma çok öfkelendi ve koridorda arbede çıktı.

"Stada girerken burada provokasyon vardı"

Yaşanan tartışmaların ardından Okan Buruk'un oğlu soyunma odasına alındı.

Okan Buruk, bu durumla alakalı olarak derbi öncesi, "Daha stada girerken burada provokasyon vardı." ifadelerini kullandı.