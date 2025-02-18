Derbide Fred oynayacak mı? Karar verildi

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Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiye sahne olacak.

Sezonun en çok beklenen maçı olan derbi öncesi iki takım da puan kaybı yaşamadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 3 golle geçerken sarı-lacivertlilerin yıldız orta sahası Fred korkuttu.

Kasımpaşa maçının ardından sahadan sekerek ayrıldığı görülen Fred, sakatlığı bulunmadığını açıklamıştı.

ANDERLECHT MAÇINDA DİNLENDİRECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Jose Mourinho, tedbir amacıyla Fred'i UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile oynanacak maçta dinlendirecek.

Deneyimli futbolcunun Galatasaray derbisinde ise sahada olacağı belirtildi.