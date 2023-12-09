Derbide penaltı kararı! Beşiktaş cephesi kırmızı bekledi Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaştığı derbi maçının ilk yarısında penaltı kazandı. Topun başına geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise golü buldu.

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan kritik derbi maçının ilk yarısında ise penaltı kararı çıktı.

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun geriye doğru pasında kendi yarı alanının ortalarındaki Alexander Djiku kalecisine dönmek isterken araya giren Cenk Tosun topu kapıp hızla içeri sokuldu.

Kale alanına doğru inerken topu soluna çekmek isteyen Cenk, Samet Akaydin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaşlılar, kırmızı bekledi

Verilen bu karar sonrasında ise Edin Dzeko, Fred ve Ante Rebic hakeme itiraz sebebiyle sarı kart görürken, penaltıya sebebiyet veren Samet de sarı kart gördü.

Sosyal medyada Beşiktaş taraftarları ise Samet'in son adamı düşürdüğünü ve direkt olarak kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Chamberlain golü buldu

24. dakikada ise Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Alex Oxlade-Chamberlain, sağ ayağıyla sol alt köşeye doğru sert ve düzgün vurdu.

Dominik Livakovic, köşeyi doğru tahmin etse de gole engel olamadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)