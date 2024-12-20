Derbilerin adamı Gabriel Sara

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Sezon başında Norwich City’den transfer edilen Gabriel Sara, kısa sürede Galatasaray’ın oyun seviyesini yukarı taşıyan isimlerden biri oldu.

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performans, özellikle derbi maçlarda zirveye ulaştı.

DERBİ PERFORMANSLARIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Gabriel Sara’nın Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmasında en büyük etken, derbilerde sergilediği üstün performans oldu.

Kadıköy’deki Şov:

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği maçta, Sara’nın Fred’i geçip attığı jeneriklik gol uzun süre hafızalardan silinmeyecek türden. Bu performans, hem taraftarları hem de futbol otoritelerini etkiledi.

Beşiktaş Derbisinde Ustalığını Konuşturdu:

Beşiktaş karşısında alınan 2-1’lik galibiyette iki asistle yıldızlaşan Sara, Davinson Sanchez’in kafa golü ve Victor Osimhen’in golü öncesinde yaptığı hazırlıklarla derbinin kahramanı oldu.

Trabzonspor Mücadelesi:

Trabzonspor ile oynanan ve 4-3 sona eren unutulmaz maçta, Gabriel Sara’nın kullandığı serbest vuruş sonrası gelen gol, Galatasaray’ın galibiyet yolundaki en önemli anlarından biriydi.

DURAN TOPTAKİ ETKİNLİĞİ VE LİGDEKİ KATKILARI

Sara, duran toplardaki ustalığıyla dikkat çekiyor. Bu sezon ligde 8 gole doğrudan etki etti.

Goller: Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe ağlarını birer kez sarstı.

Asistler: Rizespor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş (2) ve Trabzonspor maçlarında toplam 6 asist yaptı.

DERBİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

Gabriel Sara: 1 gol

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Gabriel Sara: 2 asist

Galatasaray-Trabzonspor: 4-3

Gabriel Sara: 1 asist

GALATASARAY İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Orta sahada teknik kapasitesi, oyun zekası ve fizik gücüyle fark yaratan Gabriel Sara, sadece Galatasaray’ın değil, Süper Lig’in de en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Derbilerdeki lider performansı ve skora doğrudan katkılarıyla taraftarların sevgisini kazanırken, rakiplerin de korkulu rüyası olmayı başardı.