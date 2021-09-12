Derbinin anahtarları Bakasetas ve Morutan

Trabzonspor, 4. haftada evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçta Morutan ve Bakasetas'ın performansları da merakla bekleniyor.

Süper Lig'in ilk derbisi Trabzonspor-Galatasaray maçıyla oynanacak. Aynı şehirde olmasalar bile yıllardır süregelen rekabet nedeniyle derbi adı verilen bu müsabakada birçok yıldız oyuncu da sahada görev alacak.

MAÇIN KİLİDİ: BAKASETAS, MORUTAN

Ancak takımın ofansif orta sahaları bu maçta kritik bir rolde olacak. Kapanan oyunu açmakta usta olan Morutan ve Bakasetas'ın performansları da galip tarafı belirleyecek.

Sezona bomba gibi başlayan Bakasetas 3 maçta 2 gol 1 asist yaparken; Morutan ise ilk maçında yaptığı asist ve oyunuyla alkış topladı.

TERİM VE AVCI'NIN BEKLENTİSİ

İki oyuncu da hocaları için sahadaki bir elmas niteliği taşıyor. Avcı'nın Bakasetas'ın Cornelius ve Nwakaeme ikilisiyle bir uyum yakalamasını beklediği öğrenilirken, Terim de Morutan'ın da Cicaldau ve Diagne ile fark yaratmasını istediği belirtildi.