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    Derbinin anahtarları Bakasetas ve Morutan

    Derbinin anahtarları Bakasetas ve Morutan

    Trabzonspor, 4. haftada evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçta Morutan ve Bakasetas'ın performansları da merakla bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 10:06
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    Süper Lig'in ilk derbisi Trabzonspor-Galatasaray maçıyla oynanacak. Aynı şehirde olmasalar bile yıllardır süregelen rekabet nedeniyle derbi adı verilen bu müsabakada birçok yıldız oyuncu da sahada görev alacak.

    MAÇIN KİLİDİ: BAKASETAS, MORUTAN

    Ancak takımın ofansif orta sahaları bu maçta kritik bir rolde olacak. Kapanan oyunu açmakta usta olan Morutan ve Bakasetas'ın performansları da galip tarafı belirleyecek.

    Sezona bomba gibi başlayan Bakasetas 3 maçta 2 gol 1 asist yaparken; Morutan ise ilk maçında yaptığı asist ve oyunuyla alkış topladı.

    Derbinin anahtarları Bakasetas ve Morutan #1

    TERİM VE AVCI'NIN BEKLENTİSİ

    İki oyuncu da hocaları için sahadaki bir elmas niteliği taşıyor. Avcı'nın Bakasetas'ın Cornelius ve Nwakaeme ikilisiyle bir uyum yakalamasını beklediği öğrenilirken, Terim de Morutan'ın da Cicaldau ve Diagne ile fark yaratmasını istediği belirtildi.

    Derbinin anahtarları Bakasetas ve Morutan #2

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