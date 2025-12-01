Derbiyi yöneten Yasin Kol ile ilgili yorumlar!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray'a derbide 27. dakikada Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik golü 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi.

Galatasaray, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Fenerbahçe, ligde namağlup ünvanını korudu.

Bu sonucun ardından Galatasaray 33, Fenerbahçe 32 puana yükseldi.

Maçın ardından ise spor yorumcuları hakem Yasin Kol ve VAR hakemi Ali Şansalan'ın verdiği kararları değerlendirdi.

ERMAN TOROĞLU: YASİN KOL SANA NE YAPTI?

Ekol TV'de konuşan eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Saha içinde ne yaşadığımızı herkes gördü. Arda Kardeşler’in günahı neydi?" sözlerine yanıt verdi.

Toroğlu, "Arda Kardeşler, Okan’a ve Galatasaray’a uğurlu mu geliyordu acaba? Okan, bugün Yasin Kol sana ne yaptı?" açıklamasını yaptı.

ERSİN DÜZEN: KIRMIZI KART DEĞİL

NOW TV ekranlarında yorum yapan Ersin Düzen, hakemin kararları hakkında, "Skriniar'ın Sara'nın ayağına bastığı pozisyon kemiksiz sarı kart. Ama kırmızı kart değil.. Lemina'nın gördüğü sarı kart pozisyonunun faulle alakası yok" dedi.

FIRAT AYDINIUS: YASİN KOL BUNA FAUL BİLE ÇALMADI

Eski hakem Fırat Aydınus 10Numara YouTube kanalında "Skriniar’ın pozisyonu sarı ve kırmızı mı diye tartışırsın.. Asıl önemli konu, Yasin Kol buna faul bile çalmadı. En önemli mesele bu!" yorumunu yaptı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

SİNAN ENGİN: GALATASARAY'I İNCE İNCE YELLEDİ

Asist Analiz YouTube kanalına konuşan eski futbolcu Sinan Engin, Kol hakkında, "Gol iptali doğru, pozisyonda el var. Son 20 dakika gözle görülür bir dönüş var hakemde. Galatasaray aleyhine bir kaç pozisyon var. Bunları es geçti. Dışardan gelen birisi olsan 'Son 20 dakika hakem maçı berabere bitirmeye çalışıyor' dersin. Barış Alper'e yapılan faulü terse veriyor. Skriniar'ın pozisyonu da vardı. İkinci yarı tamamıyla Galatasaray'ı ince ince yelledi. Galatasaray'dan sert açıklama bekliyorum." ifadelerini kullandı.