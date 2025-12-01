Metin Öztürk: Berbat bir hakem böyle bir maça verilerek ödüllendirildi

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray 2’nci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HAKEMLİĞİ BU TARZ YÖNETİMLERLE KURTULAMAZ"

Derbide berbat bir hakem yönetimi olduğunu belirten Metin Öztürk, "Konuşmak istemiyorduk ama bu milat olmalı. Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Şunu söylemek lazım. Kazımcan’a bir çakmak atıldı. 1 santimetre aşağı gelse kör olacaktı. Mutlaka emniyetin 6222’den o kişiyi bulup, ceza vermesini istiyoruz. Hakeme geldiğimizde bu hakem, MKH tarafından mı, federasyon tarafından mı kollanıyor ? Birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi, bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray’ı oynatmamak üzere kuruluydu. Barış Alper’in ilk devrenin son dakikasındaki penaltısına dönüp bakmadı bile. Herhalde aklında ne şiş yansın ne kebap bir beraberlik hayali vardı herhalde. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara’ya yapılan bir pozisyon var net kırmızı. Dönüp bakmadı bile. Biliyorsunuz Arda Kardeşler’in hakemliği Trabzon’daki bir pozisyondan dolayı bitirildi. Beşiktaş maçında sanırım Sallai’nin gittiği pozisyondu, aynı pozisyonda oyunu durdurdu. Bu kadar berbat bir hakem. Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maça verilerek ödüllendirildi. Yazıklar olsun" diye konuştu.

"GALATASARAY HER TÜRLÜ ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDADIR"

Galatasaray olarak her türlü adaletsizliğin karşısında olduklarını söyleyen Öztürk, "Gerçekten ortada bir tiyatro oynanıyor ve bizde bu tiyatroyu seyrediyoruz. Biz Galatasaray olarak bu tiyatroyu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Bunu unutmayın, aklınıza yazın, kazıyın. Galatasaray her türlü adaletsizliğin karşısındadır. Biz 95’inci dakikada o golü yemeyip, kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektik. Biz bugün berabere kaldığımız için üzüntülüyüz. Ama böyle berbat bir yönetime daha çok üzüntülüyüz. Federasyon ya buna önlem alacak ya da ligin sonuna kadar bu tip röportajlar devam edecek" ifadelerini kullandı.