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    Derby County'den Colin Kazım'a destek

    Derby County'den Colin Kazım'a destek

    Championship ekibi Derby County, Colin Kazım'ın da dahil olduğu ırkçı saldırılara karşı büyük tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 08:46
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    Bir dönem A Milli Takım, Fenerbahçe , Galatasaray ve Bursaspor formaları da giyen Colin Kazım, Nottingham Forest karşılaşması sonrası sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı uğramıştı.

    Derby County'nin Norwich City'yi konuk ettiği maçın öncesi tüm takım bir arada yer aldı ve son dönemde ülkede artan ırkçı hareketleri protesto etti.

    "GURURLA BİR ARADA DURUYORUZ"

    Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise; "Bu kabul edilemez. Devam edemez. Gururla bir arada duruyoruz. Her zaman." notuna yer verildi

    Derby County den Colin Kazım a destek #1

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