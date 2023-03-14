Derincespor'da ilginç olay: Takımı satın alan baba oğlunu maça çıkardı Uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Belediye Derincespor, Faruk Bayraktar tarafından satın alınırken kulübün yeni sahibinin oğlu Eren Bayraktar da babasının satın aldığı takımın formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ve son iki sezondur futbolcularına maç başı ücretlerini ve primlerini ödeyemez duruma gelen 3. Lig ekibi Belediye Derincespor’un sık sık satışı gündeme gelmişti.

Maddi desteği bulamayan yöneticiler, kulübün amatör liglere düşmemesi için satış konusunda Sapancalı iş insanı, Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Faruk Bayraktar ile masaya oturarak anlaşma sağlamıştı. Resmi işlemler henüz tamamlanmış olsa da kulüp, Faruk Bayraktar tarafından satın alındı.

İlk maçında 25 dakika oynadı

Önceki gün oynanan Ağrı 1970 Spor maçında Faruk Bayraktar’ın 19 yaşındaki oğlu Eren Bayraktar da babasının satın aldığı Belediye Derincespor formasıyla ilk resmi maçına çıktı. 65. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu, profesyonel yapıldıktan sonra ilk resmi maçında 25 dakika sahada kaldı.