Derrick Köhn'den Fenerbahçe açıklaması: Biz daha iyiyiz çünkü Galatasarayız Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, kulübün YouTube hesabına konuştu. Savunma oyuncusu, ezeli rakipleri Fenerbahçe'den daha iyi olduklarını söyledi.

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Süper Lig'de 29 hafta sonunda topladığı 78 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan 3.35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Derrick Köhn açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalına konuşan 25 yaşındaki futbolcu, kulüp hakkında görüşlerini paylaştı.

"Türkiye'nin en büyük takımı beni istediği için mutluyum"

Galatasaray'a transfer sürecini değerlendiren Köhn, şunları dedi:

Menajerimden Galatasaray seni istiyor diye ilk haber geldiğinde, transfer döneminin bitmesine az bir zaman kalmıştı. Çabuk karar vermem gerekiyordu. Ailem ve arkadaşlarıma konuştum. Hepsi Galatasaray'ın büyüklüğünden bahsetti. Ve beni buraya gelme konusunda yüreklendirdi. Büyük bir takımda oynamak istiyordum ve Türkiye'nin en büyük takımı beni istediği için mutluyum. Tek bir cevap ihtimalim vardı be ben de evet dedim.

"Herkesin bana sıcak yaklaşması işimi kolaylaştırdı"

Derrick Köhn, takımın atmosferi hakkında görüşlerini şu şekilde paylaştı:

İlk soruda cevap verdiğim gibi, burada olmaktan çok mutluyum. Yeni gelen birine nasıl davranılması gerekiyorsa herkes öyle davrandı.. Takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları... Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Bana, "Sakin ol ve zamanının gelmesini bekle çok iyi şeyler başaracaksın, keyfini çıkar" denmişti. Ben de tam olarak bunu yaptım. Herkesin bana sıcak yaklaşması işimi kolaylaştırdı. Umarım böyle devam eder.

"Bu hissi asla unutmayacağım"

"İlk golünü taraftarımızın önünde attın. Bunu hayal etmiş miydin?" sorusuna Köhn, şu yanıtı verdi:

Bunun hayalini kurdum. Çok keyifli bir histi. O çıkan gürültüyü hala hatırlıyorum. Golden sonra sevincimi yaptım ve çok daha keyiflendim. Bu sevinci tekrar yaşamayı umuyorum. Ailemin ve arkadaşlarım bu gole çok sevindiğini görmek beni oldukça mutlu etti. Bu hissi asla unutmayacağım.

"Biz daha iyiyiz çünkü Galatasarayız"

Kendilerinin rakiplerine göre daha iyi olduğunu ve Süper Lig'i kazanacaklarını söyleyen Alman futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Süper Lig'de iyi bir rekabet var. Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele. Ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasarayız. Biz daha iyiyiz, en önemlisi de. Odaklanmamız, her maçı kazanmak için odaklanmamız lazım. Kolay değil, bunun farkındayız ama her maç galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız.

"Oynadığım tüm derbileri kazanmak istiyorum"

Derbiler hakkında da konuşan 25 yaşındaki isim, şu değerlendirmeyi yaptı:

Elbette bilgim var. Almanya'daki Türk arkadaşlarım İstanbul derbilerinden bahsederlerdi. Hangi maçtı hatırlamıyorum ama çocukluğumda bir İstanbul derbisi izlemiştim. Beşiktaş maçı çılgıncaydı. İlk derbimdi, galibiyet almak istiyordum ve galibiyet aldık. O yüzden çok mutluyum. Derbiler hep özeldir ve onları kazanmak çok önemlidir. Oynadığım tüm derbileri kazanmak istiyorum.

"Beşiktaş maçında maç boyu onların sesini duyduk"

Taraftar ile ilgili de fikirlerini belirten Köhn, şu açıklamayı yaptı: