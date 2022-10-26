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    DEV MAÇ! Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın en zorlu maçı Barcelona ve Bayern Münih arasında oynanacak. İşte kritik maçın detayları..
    • 26.10.2022 - 10:56
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    DEV MAÇ! Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Barcelona ve Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. maçında kozlarını paylaşacak. Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    Grupta oynanan ilk maçı Bayern Münih sahasında Lucas Hernandez ve Leroy Sane'nin attığı goller ile 2-0 kazanmıştı. Bayern Münih grupta oynadığı 4 maçınıda kazanarak 12 puan ile liderlik koltuğunda bulunuyor.

    Barcelona grupta oynadığı 4 maçta 4 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Barcelona'nın devler liginde yoluna devam etmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Bu zorlu maçın detayları merak ediliyor.

    Peki Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    DEV MAÇ! Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman?

    Barcelona - Bayern Münih maçı 26 Ekim Çarşamba (bugün) saat 22.00'de oynanacak. Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..


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