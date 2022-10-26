DEV MAÇ! Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEV MAÇ! Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın en zorlu maçı Barcelona ve Bayern Münih arasında oynanacak. İşte kritik maçın detayları..

Barcelona ve Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. maçında kozlarını paylaşacak. Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Grupta oynanan ilk maçı Bayern Münih sahasında Lucas Hernandez ve Leroy Sane'nin attığı goller ile 2-0 kazanmıştı. Bayern Münih grupta oynadığı 4 maçınıda kazanarak 12 puan ile liderlik koltuğunda bulunuyor.

Barcelona grupta oynadığı 4 maçta 4 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Barcelona'nın devler liginde yoluna devam etmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Bu zorlu maçın detayları merak ediliyor.

Peki Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman?

Barcelona - Bayern Münih maçı 26 Ekim Çarşamba (bugün) saat 22.00'de oynanacak. Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..

