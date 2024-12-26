Devrim niteliğinde karar: MHK Başkanı yeni sistemi açıkladı

Haber Merkezi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig'de hakemlik sisteminin şirketleşeceğini duyurdu.

Gündoğdu, bu kararın Kulüpler Birliği'nin talebi üzerine alındığını belirterek, İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz modellerinin incelendiğini, bu uygulamalar ışığında Türkiye için şirketleşme modelinin en uygun seçenek olarak belirlendiğini ifade etti.

DANIŞMA KURULU OLUŞTURULUYOR

Yeni sistem kapsamında, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinin de yer alacağı bir Danışma Kurulu kurulacak.

Bu kurul, hakemlik sisteminin denetim ve yönetim süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.

Ferhat Gündoğdu, "Artık kulüplerin belirlediği kişilerin denetlediği ve yönettiği bir sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil, iki taraflı ve daha şeffaf bir hakemlik modeli oluşturulacak." dedi.

GEÇİŞ SÜRECİ SEZON SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Statü değişikliği gerektiren bu sistemin, sezon sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Gündoğdu, geçiş sürecini bir kurulun yönlendireceğini ve önümüzdeki haftadan itibaren TFF'nin bu süreçte aktif rol alacağını ifade etti.

TFF'nin atayacağı 2 üye ile Danışma Kurulu 5 üyeden oluşacak ve çalışmalara hızla başlayacak.