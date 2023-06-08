Di Marzio, Fatih Terim'le İtalyanca röportaj yaptı İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Şampiyonlar Ligi Finali öncesi İstanbul'da Fatih Terim ile röportaj gerçekleştirdi.

10 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi Finali, İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan takımı Inter arasında oynanacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde birçok dünya yıldızı ve gazeteci de Türkiye'ye geldi.

Terim, İtalyanca röportaj verdi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fatih Terim'le bir röportaj gerçekleştirdi. Tamamıyla İtalyanca bir röportaj veren Terim'in İtalyancası sosyal medyada yine viral oldu.

Di Marzio, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: