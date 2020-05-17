Diaby: Avrupa'da kalmak istiyorum Beşiktaş'ın kiralık sözleşmesini yenilemeyerek Sporting Lizbon'a göndermesine kesin gözüyle bakılan Diaby'nin, menajerine transferiyle ilgili tercihlerini ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak renklerine kattığı Abdoulay Diaby'nin kontrarı sezon sonunda bitecek.

Siyah-beyazlılarda beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Portekiz ekibine geri gönderilmesine kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki oyuncu için Sporting Lizbon'un kapılarının da kapalı olduğu öğrenildi.

YENİDEN KİRALANACAK

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Lizbon ekibi, Malili oyuncuyu yeniden kiralık olarak göndermek istiyor.

Yeni sezonda da kadroda düşünülmeyen Diaby'nin ise kararı net; Avrupa'da kalacağını söylüyor.

''ASYA VEYA ARABİSTAN'A GİTMEM''

Portekiz basını haberde; 28 yaşındaki oyuncunun menajerine, ''Asya'ya gitmem, Arabistan'a gitmem, Avrupa'da kalmak istiyorum.'' dediğini belirtti.

Diaby'nin bu tercihinin sebebi ise Mali Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak istemesi olduğu öğrenildi.

29 MAÇTA 3 GOL

Beşiktaş'ta bu sezon performansı nedeniyle taraftarların sık sık eleştirdiği isimlerden olan Diaby, siyah-beyazlı formayla 29 karşılaşmada görev aldı.

Malili futbolcu bu maçlarda takımına 3 gol, 2 asistlik katkıda bulunabildi.