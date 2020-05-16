Diagne Galatasaray'a para kazandırdı Koronavirüs nedeniyle ligleri yeniden başlatmama kararı alan Belçika Futbol Federasyonu, lider Club Brugge'ü şampiyon ilan etti. Alınan bu karar Galatasaray'a yaradı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne, yeterli performansı gösteremeyince Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmıştı.

Burada da sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, doğru düzgün oynamamasına rağmen şampiyonluk sevinci yaşadı.

G.SARAY'A 2 MİLYON 600 BİN TL KAZANDIRDI

Belçika ekibinin koronavirüs nedeniyle şampiyon ilan edilmesi, anlaşma gereği Galatasaray'ın kasasını dolduracak.

28 yaşındaki oyuncu ile yapılan sözleşmede "Club Brugge şampiyon olursa Galatasaray'a ekstra ücret verilecek" şeklinde bir maddenin yer aldığı, rakamın ise 350 bin euro (2 milyon 600 bin TL) olduğu öğrenildi.

Belçika ekibinde uzun süredir kadro dışı kalan ve saha dışı davranışlarıyla da gündemden düşmeyen Senegalli forvet böylelikle takımına ekstra para kazandırmış oldu.