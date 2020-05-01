Diagne'den ilginç maske bağışı Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de koronavirüs nedeniyle maske bağışladı. Bu maskelerin üzerinde ise kendi fotoğrafına yer verdi.

ensonhaber.com

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler, vatandaşlarına 'Evde kal' çağrıları yapmaya devam ediyor.

Bu süreçte ihtiyaç sahipleri için spor camiasından da birçok isim bağış yaparak destek olmaya çalışırken; Mbaye Diagne de bir yardımda bulunarak bir kez daha ilginç kişiliğini ortaya koydu.

MASKELERİN ÜSTÜNDE FOTOĞRAFI VAR

Senegal'de halka maske bağışlayan Mbaye Diagne, bu maskelerin üstüne kendi fotoğrafını ekletmeyi tercih etti.

Senegalli futbolcu, bu maskeleri kişisel sosyal medya hesabından da paylaştı.