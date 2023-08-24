Didier Drogba: Türkiye benim ülkem Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Didier Drogba yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim kulübüm, İstanbul benim şehrim, Türkiye benim ülkem. Ve ben her zaman bir elçi gibi davranacağım" dedi.

ensonhaber.com

2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve Süper Lig'de 1.5 sene mücadele eden dünya yıldızı Didier Drogba, gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

2018 yılında 40 yaşındayken kariyerini Phoenix Rising formasıyla sonlandıran Drogba, sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaparken, Türkiye hakkında da övgü dolu sözler kullandı.

"Türkiye benim ülkem"

Libre'ye açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli isim şunları söyledi:

Galatasaray'da sadece bir buçuk yıl geçirdim ama tüm bir ömre yetecek kadar hatıra biriktirdim. Galatasaray, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Galatasaray benim kulübüm, İstanbul benim şehrim, Türkiye benim ülkem. Ve ben her zaman bir elçi gibi davranacağım.

Icardi sözleri

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye övgülerde bulunan Drogba şu ifadeleri kullandı:

Mauro ve benim Galatasaray'da beraber oynadığımızda neler olacağını düşünün.

Didier Drogba, sarı-kırmızılı ekip ile toplam 53 resmi maça çıkmıştı. Fildişi Sahilli eski futbolcu, bu maçlarda 20 kez gol atıp, 13 kez ise asist performansı sergilemişti.