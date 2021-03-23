Diego Perotti, İstanbul'a döndü

Finlandiya'da ameliyat olan ve ülkesi Arjantin'e giderek rehabilitasyon sürecini orada geçiren Diego Perotti, Türkiye'ye döndü.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sezonu kapatan Diego Perotti, ameliyat olmak için Türkiye'den ayrılmıştı.

Finlandiya'da operasyon geçirdikten sonra ülkesine giderek ve rehabilitasyon sürecini orada sürdüren Arjantinli oyuncu, İstanbul'a döndü.

Yıldız isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve çalışmalarına burada devam ettiğini duyurdu.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Perotti'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.