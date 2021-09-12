Diego Perotti'den Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'de sadece 4 maça çıkan Diego Perotti, Arjantin basınına yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Diego Perotti, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra ilk kez konuştu.

Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra başından geçenleri anlatacağını belirten Diego Perotti, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Perotti'nin Fenerbahçe itirafları:

"KENDİMİ TERK EDİLMİŞ HİSSETTİM"

"Yaşadığım sakatlık nedeniyle kötü bir dönem yaşadım. Tendonum koptuktan sonraki iyileşme evresinde bir çok olumsuz olay yaşandı. Kendimi terk edilmiş hissettim. Kendi kendime iyileşmem gerekti, kendi başıma koşulara çıktım."





"EN İYİSİ SÖZLEŞMEYİ FESHETMEKTİ"

"Geldiğimiz noktada paranın da bir önemi kalmamıştı. Beni iyileştirecek birinin olmaması, kulübün bu anlamda bir tasarrufu olmaması önümde duran bir gerçekti. İyileşsem bile hiç sansım olmadığını biliyordum. En iyisi sözleşmeyi feshetmekti."





"DOLAYISIYLA PARANI BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

"Ekonomik durumlar beni ilgilendirmiyor. Ben sadece futbol oynamak istiyorum. Sabah kalkınca soyunma odasında oturmak, takım arkadaşlarımla oturmak, oynayacağım maçlara konstantre olmaya çalışmakla zamanımı geçirmek istiyorum. Dolayısıyla para beni ilgilendirmiyor."