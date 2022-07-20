UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak olan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını televizyondan izleyecek olan seyirciler maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor.İşte cevabı..

Fenerbahçe yeni sezonu bugün oynayacağı Dinamo Kiev maçı ile açıyor.Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe maç saatini beklemeye başladı.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev engelini kayıpsız geçmek isteyen Fenerbahçe'de moraller yerinde.

Jorge Jesus yönetiminde iyi bir kamp dönemi geçiren Fenerbahçe'nin bu akşamki maçta parolası mutlak galibiyet olacak.Jesus'un maça nasıl bir 11 ile çıkacağı henüz netlik kazanmadı.

Bugün saat 21.00'de oynanacak maç öncesi futbolseverlerin aklındaki en önemli soru maçın hangi kanaldan yayınlanacağı sorusu oldu.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Ukrayna'da süren savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Miejski Stadyumu'nda oynanacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.