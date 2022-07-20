Petrol
105.82
-1.43%
Euro
17.9432
-0.14%
Dolar
17.5895
0.17%
Altın
966.98
0.08%
Borsa
2514
0.49%
Bitcoin
417.777
8.44%
BTXN Coin
7.49
2.60%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak olan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını televizyondan izleyecek olan seyirciler maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor.İşte cevabı..
    • 20.07.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe yeni sezonu bugün oynayacağı Dinamo Kiev maçı ile açıyor.Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe maç saatini beklemeye başladı.

    Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev engelini kayıpsız geçmek isteyen Fenerbahçe'de moraller yerinde.

    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Jorge Jesus yönetiminde iyi bir kamp dönemi geçiren Fenerbahçe'nin bu akşamki maçta parolası mutlak galibiyet olacak.Jesus'un maça nasıl bir 11 ile çıkacağı henüz netlik kazanmadı.

    Bugün saat 21.00'de oynanacak maç öncesi futbolseverlerin aklındaki en önemli soru maçın hangi kanaldan yayınlanacağı sorusu oldu.

    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Ukrayna'da süren savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Miejski Stadyumu'nda oynanacak.

    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? #2

    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Sayıştay, 19 denetçiyi meslekten çıkardı
    Gündem

    Sayıştay, 19 denetçiyi meslekten çıkardı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    20 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    20 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir