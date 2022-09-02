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    Direkt kırmızı kart gören Valencia bir maç ceza aldı

    PFDK, Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Enner Valencia'ya bir maç ceza verdi.
    • 02.09.2022 - 08:50
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    Direkt kırmızı kart gören Valencia bir maç ceza aldı

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin cezalarını açıkladı.

    Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçta direkt kırmızı kart gören Enner Valencia'ya bir maç ceza verildi.

    İşte PFDK'den yapılan açıklama:

    "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

    Direkt kırmızı kart gören Valencia bir maç ceza aldı #1


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