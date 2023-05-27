Divock Origi'den transfer kararı: Ülkesine dönmek istiyor Milan'dan ayrılması beklenen ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Divock Origi'nin İngiltere'ye geri dönmek istediği öne sürüldü.

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Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala takımların transfer dedikoduları çıkmaya başladı.

Özellikle transfer sezonu boyunca birçok ismin adı 4 büyüklerle anılmaya şimdiden başladı.

Bu isimlerden birisi de Milan'ın Belçikalı forvet oyuncusu Divock Origi.

Origi'yi Fenerbahçe ve Galatasaray yakından takip ediyor.

Milan yeni hücum hattı inşa ediyor

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın yeni sezonda yeni bir hücum hattı inşa etmeye hazırlandığı ve bazı oyuncuların takımdan ayrılacağı aktarıldı.

Milan'da Divock Origi'nin de takımdan ayrılacak isimler arasında yer aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde

Coriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Belçikalı futbolcu ile Türkiye'den bazı takımların, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi.

İki takımın, Origi'nin transferi için son dönemde Milan'la temasa geçtiği vurgulandı.

Ülkesine dönmeyi düşünüyor

Ancak oyuncunun tercihinin İngiltere'ye geri dönmek olduğu aktarıldı. Premier Lig'de David Moyes'un çalıştırdığı West Ham United'ın Origi ile ilgilendiği ifade edildi.

Liverpool ile geçtiğimiz sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından yine Türk ekiplerinin gündemine gelen Origi, o dönem Milan'ı seçmişti.

Bu sezon iki gol attı

Belçikalı futbolcu, İtalyan ekibinde süre buldupu 35 maçta 2 kez gol sevinci yaşayabildi.