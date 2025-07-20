Diyarbakır Stadyumu, 1 Ağustos’ta hazır olacak

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün maçlarını oynadığı Diyarbakır Stadyumu’nun geçen yılı zemini nedeniyle tartışmalara konu olmuştu.

Zeminin kötüsü olması nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler evindeki bazı maçlarını da dışarıda oynamak zorunda kalmıştı.

1 AĞUSTOS'TA HAZIR OLACAK

Mayıs ayında yapılan ihalenin ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. İhaleyi alan firma, İzmir’de ürettiği sentetik çimi serdi ve köklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

30 santimetre yukarıya kaldırılan Diyarbakır Stadyumu’nun yeni zemini, köklenme ve dinlenme çalışmalarının ardından 1 Ağustos’ta hazır hale getirilecek.

"MANCHESTER CITY, CHELSEA VE BARCELONA'NIN SAHASINI YAPAN FİRMA"

Mart ayında Diyarbakır’a atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, şu şekilde konuştu:

Sezon devam ederken tespitlerimizi hemen yaptık. Çünkü sezon bittiğinde hemen başlamamız lazımdı ki yeni sezonu yetiştirebilelim. Sonra raporumuzu sunduk. Valiliğimizin, bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün mühendisleri tespitler yapıldı. Türkiye'nin saha, zemin konusunda en iyi firmalarını bulmamız gerekiyordu. Onlardan bir firmamız ihaleyi kazandı. O firmamız da İspanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Rusya'da, Katar'da, Dubai'de ve birçok ülkede zemin yapmış bir firmamızdı. Manchester City'nin, Chelsea'nin, Barcelona'nın sahası ve Dünya Kupası'nın yapıldığı Katar'daki tüm sahaları aynı firmamız yaptı. O yüzden firmamıza gerçekten çok güvendik ve şu anda her şey o kadar güzel gidiyor. Süreci iyi bir şekilde takip ediyoruz. Diyarbakır'a yakışan bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Sahanın zemininde 25 santimetre kazı yapılarak 30 santimetre dolgu ile yenilendi. Daha sonra ısıtma soğutma kanalları tekrar yenilendi. Ekstradan ısıtma vardı ama soğutmayı da eklettik. Çünkü Diyarbakır şartlarında biliyorsunuz çok fazla sıcak var. Ondan dolayı ısıtma ve soğutmayı da, kanalları da değiştirttik. Sahanın zemininin, çimin köklenmesi çok önemli. Bu yüzden iyi bir şekilde tahlilleri yapıldı toprağın ve en iyi toprağı seçerek, kumu seçerek onun üzerine kumlar serildi. İzmir'den getirdiğimiz çim, serme şeklinde frigolu araçlarla buraya geldi ve stadın üzerine serildi. Şimdi 5-10 günlük bir köklenme sürecinden sonra üzerine hibrit çim çakılarak sahamız tamamlanmış olacak. İnşallah sporcularımız da sakatlanmadan sezonu geçirecektir. Stadyumun zemini 1 Ağustos'ta hazır hale geliyor.

"STADYUMDA FUTBOL DIŞINDA FARKLI BRANŞLARIMIZ DA VAR"

Her gün sosyal medyadan Diyarbakırlı sporseverlerin kendisine yazdığını belirten Öztekin, şu ifadeleri kullandı: