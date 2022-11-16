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    DİYARBAKIR'DA MİLLİ HEYECAN! Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Bugün Diyarbakır'da oynanacak Türkiye - İskoçya maçının detayları merak ediliyor. İşte Türkiye - İskoçya hazırlık maçının bilgileri..
    • 16.11.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:52
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    DİYARBAKIR'DA MİLLİ HEYECAN! Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçı kapsamında bugün İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi maçın kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başladı.

    Türkiye ile İskoçya arasında oynanacan maç öncesi İskoç taraftarlar Diyarbakır'a geldi. İskoç taraftarlar Diyarbakır sokaklarında yoğoun ilgiyle karşılaştı.

    DİYARBAKIR DA MİLLİ HEYECAN! Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda yayınlanacak? #1

    DİYARBAKIR DA MİLLİ HEYECAN! Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda yayınlanacak? #2

    Türkiye - İskoçya maçının biletleri tükendi. Maç kapalı gişe oynanacak. İşte maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal..

    Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda?

    Bugün saat 20.00'de başlayacak olan Türkiye - İskoçya mücadelesi, TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak..


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