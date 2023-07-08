Diyarbekirspor'dan logo açıklaması Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor logo değişikliği haberleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 2. Lig'de bu yıl mücadele edecek olan Diyarbekirspor kulüp Başkanı Serkan Genç, sosyal medyadaki Ermenistan logolu arma ve isim değişikliği nedeniyle açıklama yaptı.

Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmalar kulüp bilgisi dışında geliştiğini belirterek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da TFF 2'inci ligde mücadele eden Diyarbekirspor yönetimi, bugün sosyal medyada çıkan Ermenistan logolu arma ve kulübün yeni isminin Mezopotamyaspor olacağına dair haberler nedeniyle açıklama yaptı.

"Kulüp bilgisi dışında gelişti"

DHA muhabirine yazılı açıklama yapan Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmaların kulüp bilgisi dışında geliştiğini söyledi.