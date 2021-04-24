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    Djaniny: Çok istedik, çok koştuk

    Trabzonspor'un golcüsü Djaniny, 2 gol attığı Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 18:26
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    Djaniny: Çok istedik, çok koştuk

    Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının gollerini atan Djaniny, maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

    Mücadeleyi değerlendiren Djaniny, "İyi bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardık. Kazanmayı çok istedik ve çok mücadele ettik. İkinci yarıda yorgun düştük. Çok koştuk, çok yorulduk. Kazandığımız için gerçekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

    Djaniny: Çok istedik, çok koştuk #1

    "ÇOCUKLARIM İÇİN YAPTIM"

    Gollerden sonra yaptığı kalp sevinciyle ilgili gelen soruya Trabzonspor'un golcüsü, "Gol sevincimdeki kalp hareketini ailem ve çocuklarım için yaptım." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.

    Djaniny: Çok istedik, çok koştuk #2

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