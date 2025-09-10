Domenico Tedesco'nun Fatih Terim sözleri yeniden gündemde

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı.

FATİH TERİM SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Tedesco'nun Schalke 04 takımını çalıştırdığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olduğu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim'i övdüğü anlar yeniden gündem oldu.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Tedesco, 2018 yılında şunları demişti:

Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Sadece Galatasaray değil, Fiorentina taraftarıyım ve o dönemde Grande olarak tanımlandığını biliyorum. Ben de kendisine o gözle baktım. Kendisiyle tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir ayrıcalık olacaktır.