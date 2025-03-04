Dominik Livakovic'e kötü haber: Hakkında soruşturma başlatıldı

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Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in başı, ülkesinde kendisine yönelik açılan soruşturma ile dertte.

Ülkesi Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj köyünde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic, kültürel alana zarar vermekle suçlanıyor.

TARİHİ SURLARA ZARAR VERDİ İDDİASI

Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı.

Livakovic hakkında Zadar Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı: