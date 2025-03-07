Dört büyükler sezonun ilk yarısını zararla bitirdi

AA & Ensonhaber

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-25 sezonunun ilk 6 ayında 2,58 milyar lira zarar etti.

Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp, geçmiş senelerde olduğu gibi gelir gider dengesini yine sağlayamadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 arasındaki ilk aylık dönemde kar elde ettiklerini açıklasalar da bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp de 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 arasını zararla kapattı.

Toplamda 2,58 milyarlık zararın dönemsel kur karşılığı ise 70,5 milyon euro.

TAHSİL EDİLEMEYEN AMA GELİR KALEMİNE YAZILAN FAİZ GİRDİSİ

Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (Grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda karşımıza “ilişkili taraf” adı altında çıkıyor.

Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor.

Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz, şirketin gelir hanesine yazılıyor.

Bağımsız denetçi raporlarıysa uzun yıllardır durumu açık ve sarih şekilde şöyle açıklıyor:

Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Rapor tarihi itibarıyla vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır.

Diğer bir deyişle, şirketlerin gelir hanelerine yazdığı "ilişkili taraflardan faiz girdisi"nin tahsilatı yok ve bunun gerçekleşmesine dair olumlu kanaat de yok.

EN FAZLA ZARAR TRABZONSPOR'DA

Denetçilerin raporları uyarınca, gelir kalemine yazılan ancak tahsilatı gerçekleşmeyen faizleri devre dışı bıraktığımızda Trabzonspor, 969,9 milyon lirayla (26,5 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda.

Bordo-mavilileri 757,5 milyon lira (20,6 milyon euro) zararla Beşiktaş takip ediyor.

Galatasaray’ın 490,5 milyon lira (13,4 milyon euro) zararla kapattığı dönemde, Fenerbahçe de 365,6 milyon liralık (9,9 milyon euro) zarara engel olamadı.