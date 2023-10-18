Dört büyüklerden İsrail'e büyük tepki: Bu savaşı durdurun İsrail'in Gazze'de vurduğu ve en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği hastane saldırısı için Süper Lig'in dört büyük kulübü açıklama yaptı. Kulüpler yaptığı açıklamada gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

ensonhaber.com

7 Ekim'de başlayan İsrail - Filistin savaşında şiddetin dozu her geçen gün artıyor. 12 gündür ablukaya alınan Gazze'de gece saatlerinde tam bir insanlık suçu işlendi.

Katliamcı İsrail devleti El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 850 kişi hayatını kaybetti.

4 büyüklerden tepki

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Gazze'de yaşanan ve iki hastanenin hedef alındığı olayların ardından Filistin'e destek mesajı paylaştı.

Beşiktaş

Beşiktaş'ın Filistin ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Gazze'de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz Gazze'de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Galatasaray

Galatasaray'ın Filistin ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Trabzonspor

Trabzonspor'un Filistin ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Filistin ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: