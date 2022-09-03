- Haberler
- Futbol Haberleri
- Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu
Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu
- 03.09.2022 - 19:31
- Güncelleme : 03.09.2022 - 19:32
Trabzonspor'un dün Süper Lig'de Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcusu Dorukhan Toköz ameliyat edildi.
Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşma sırasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla sabah saatlerinde Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen, A Takım doktoru Halil Polat'ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi.
Başarılı bir ameliyat geçirdi
Oyuncuya ameliyatta, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı.
Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumunun iyi olduğu, rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı belirtildi.
Sakatlık 5-6 ay sürecek
Dorukhan Toköz’ün rehabilitasyon sürecine bağlı olarak 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)