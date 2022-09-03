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    Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu

    Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Milli futbolcunun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
    • 03.09.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 19:32
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    Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu

    Trabzonspor'un dün Süper Lig'de Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcusu Dorukhan Toköz ameliyat edildi.

    Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşma sırasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla sabah saatlerinde Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen, A Takım doktoru Halil Polat'ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi.

    Başarılı bir ameliyat geçirdi

    Oyuncuya ameliyatta, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı.

    Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumunun iyi olduğu, rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı belirtildi.

    Sakatlık 5-6 ay sürecek

    Dorukhan Toköz’ün rehabilitasyon sürecine bağlı olarak 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Dorukhan Toköz ün sahalara dönüş tarihi belli oldu #1

    Dorukhan Toköz ün sahalara dönüş tarihi belli oldu #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


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