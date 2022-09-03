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Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu

Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu

Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Milli futbolcunun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.