Dries Mertens futbolu bırakacak mı? Açıkladı Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Belçika Milli Takımı'na çağrılmamasıyla ilgili Belçika basınına konuştu.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Mertens, ülkesi basınından Le Soir'e açıklamalarda bulundu.

Belçika Milli Takımı'na alınmaması hakkında konuşan Mertens, "Milli takıma alınmamak canımı yakmıyor. Tedesco ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdik ve ona çok saygı duyuyorum. Hatta İstanbul'a sırf benimle konuşmak için gelmesi çok hoştu. Bana her şeyi çok net anlattı." dedi.

"Milli takıma gitmeye her zaman hazırım"

Milli takımdan emekli olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Tedesco'ya söyledim; eğer mümkün olursa milli takıma gitmeye her zaman hazırım. Ancak daha genç oyuncuların tercih edilmesini anlıyorum. Benden daha uygun hatta daha iyi oyuncular olabilir." ifadelerini kullandı.

Futbolu bırakacak mı?

Son olarak "Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmen bitiyor. Futbol devam edecek misin?" sorusunu yanıtlayan Mertens, "Şu an için ihtimaller yüzde 50-50. Peki Vertonghen beni Anderlecht'te 1 yıl oynamam için çağırırsa? Ona 'hayır' derim." sözlerini sarf etti.