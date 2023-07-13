Dries Mertens'ten kulüp çalışanına şaşırtan hareket Avusturya'da kampta bulunan Galatasaray'da takımın yıldızı Dries Mertens'in kulüp çalışanına el hareketi yapması sosyal medyada çok konuşuldu.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona hazırlık kapsamında Avusturya'da hazırlıklarına sürdürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynayacağı maçlar öncesinde kampını sürdürecek olan sarı-kırmızılı takımda son idmana, Dries Mertens'in hareketi damgasını vurdu.

El hareketi yaptı

Antrenmanın sona ermesiyle tesislerden ayrılan Mertens, bu sırada kulüp çalışanın arkasına geçerek el hareketi yaptı. Belçikalı futbolcunun bu hareketi sosyal medyaya damga vurdu.

Mertens'in ikinci kez yaptığı bu hareket, bazı kesimler tarafından abartılı bulunsa da birçok futbolseveri güldürdü.

Deneyimli oyuncu, daha önce Berkan Kutlu'nun doğum gününde Yunus Akgün'e de el hareketinde bulunmuştu.